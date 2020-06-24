24.06.2020 18:11
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Площадь Защитников Украины будет закрыта для транспорта до 15 июля
Движение транспорта по пл. Защитников Украины, на участке от ул. Броненосца «Потемкин» до ул. Военной, будет запрещено с 25 июня по 15 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы.
Объезд будет организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, Никитина, Военной, пл. Защитников Украины, пр. Московскому и др.
На время работ автобус №211э при движении в сторону ул. Власенко будет объезжать закрытый участок следующим образом: - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.
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