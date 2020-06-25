Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:18
Просмотров: 56

В двух водоемах Харьковщины выявили кишечную палочку: где не рекомендуют купаться (карта)

В двух водоемах Харьковщины выявили кишечную палочку: где не рекомендуют купаться (карта)

Специалисты-эпидемиологи проверили водоемы Харьковщины на безопасность купания  в них отдыхающих.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пределах зоны купания Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в Харькове установлено, что в воде водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6200 и 13000 при норме не более 5000 на литр).

В связи с этим купаться в этих водоемах специалисты не рекомендуют.

Также опубликована карта нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.

Она обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований, отметили в Лабцентре.

Перечень мест массового отдыха на водных объектах, находящихся под мониторинговым контролем Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» размещен по ссылке.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 