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Под Харьковом на окружной микроавтобус с пассажирами столкнулся с военным автомобилем
Сегодня, 25 июня, около 17 часов под Харьковом на окружной дороге в районе табачной фабрики «Филипп-Моррис» на повороте к мусороперерабатывающему заводу произошло ДТП с участием военного автомобиля.
Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующие фото с места происшествия.
По предварительной информации, со слов очевидцев, по трассе шла колонна автомобилей военной техники, с одним из которых столкнулся микроавтобус с пассажирами.
В результате ДТП пострадали предварительно два человека.
Их доставили в больницу.
Официальная информация и подробности ДТП уточняются.
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