ДТП с участием военных автомобилей и микроавтобуса на окружной под Харьковом: подробности от полиции

Как ранее сообщалось, сегодня днем на окружной дороге в районе табачной фабрики "Филипп-Моррис-Украина" возле поворота на мусороперерабатывающий завод в Харьковском районе произошло ДТП с участием автомобиля военной техники, в результате которого два человека пострадали.

Все обстоятельства данного ДТП выясняет полиция.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 июня в 15:40 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на окружной автодороге вблизи села Хролы Харьковского района.

При выезде на место происшествия правоохранители выяснили, что на указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля «Новатор» без номерных знаков.

Последний автомобиль в колонне не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Golf».

В результате аварии два человека -19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса - получили травмы.

Обоих пострадавших доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции.

Агентство Телевидения Новости