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Поджог автомобилей в Харькове: открыто уголовное дело

Поджог автомобилей в Харькове: открыто уголовное дело

Полиция выясняет обстоятельства возгорания автомобилей, которые произошли сегодня ночью в Новобаварском и рано утром  в Шевченковском районах Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

5 июля в 1:45 в полицию поступил вызов о том, что в переулке Титаренковском на парковке у супермаркета горят семь автомобилей марки «Volkswagen Polo», «Hyundai Tucson», «Renault Trafic», «Kia Rio», «Ssang Yong» и две «Honda Accord».

Предварительно установлено, что возгорание началось с автомобилей «Honda Accord», владельцем которого является 33-летний мужчина. Транспортное средство полностью уничтожено огнем. Другие автомобили повреждены частично. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также в 4:23 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2103» между домами по улице Клочковской. 

Огнем был полностью уничтожен салон транспортного средства.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Причины возгорания автомобилей и их владельцев устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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