Небывалый паводок на Южном Урале мог затронуть ряд опасных объектов

Небывалый паводок, спровоцировавший разрушения в разных регионах на Южном Урале в рф, мог затронуть ряд опасных объектов — Deutsche Welle со ссылкой на независимых экологов.

В частности, речь о затопленных старых урановых месторождениях в Курганской области и Южном шлакоотвале в Новотроицке Оренбургской области. Опасные вещества могут спровоцировать вспышку онкологических и других заболеваний среди местного населения.

В зоне подтопления оказались несколько промышленных объектов. В Оренбургской области функционируют 27 химически опасных объектов: многие из них имеют высокий процент износа основных производственных фондов.

Куда серьезнее ситуация может обстоять неподалеку: в Звериноголовском районе Курганской области в апреле под воду ушла часть старых урановых скважин, в которых могут содержаться радиоактивные вещества, что подтверждают спутниковые снимки, видео и рассказы свидетелей из региона.

Речь идет о проводившихся еще в советское время экспериментальных работах на урановом месторождении "Добровольное", которые были остановлены и признаны опасными именно по причине паводковых вод.

На основании имеющихся свидетельств экологи уверены, что в реку Тобол попал растворенный уран. Река — главный источник воды для тысяч человек, а очистные сооружения не способны защитить воду от радиактивных частиц.

Вода могла залить в общей сложности от 100 до 300 подобных скважин, считают экологи. Часть из этих скважин "самоистекают" урановым раствором.

Между тем российские власти и госструктуры отрицают катастрофические последствия наводнения.

Дочернее предприятие "Росатома" компания "Далур", которая управляет месторождением "Добровольное", назвала сообщения о возможном разливе радиоактивной жидкости "преднамеренной дезинформацией".

По мнению независимых экологов, молчание большей части экологического сообщества и попытка российской власти "замолчать" проблему напоминают ситуацию с аварией на АЭС в Чернобыле.

Джерело: https://t.me/znua_live/146656

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