"Влетел" в дерево, чтобы избежать столкновения. За выходные патрульные составили около тысячи постановлений за нарушение ПДД

Чтобы избежать лобового столкновения - врезался в дерево. Накануне в Харькове около 10-ти часов вечера на проспекте Героев Сталинграда водитель автомобиля Шкода Октавия при изменении направления движения не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех для других участников дорожного движения, этим заставил руководителя другого автомобиля выбирать менее аварийный вариант.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

При зміні напрямку руху здійснив перешкоду автомобілю Міні-купер, водій якого був вимушений різко змінити напрямок руху та здійснив зіткнення з нерухомою перешкодою, а саме - деревом

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. За нарушение правил дорожного движения, а именно пункта 10.1, на водителя автомобиля Шкода патрульные составили админпротокол по статье 124 КУоАП.

Меньше повезло другим участникам ДТП, произошедшего на Салтовке, возле одного из торгово-развлекательных центров города. Там, по информации очевидцев, руководитель автомобиля не предоставил преимущество в движении БМВ. В результате произошла авария.

В Харькове в результате ДТП травмированы 2 человека. На улице Академика Павлова не поделили дорогу автомобиль Мицубиси и БМВ. Травмировалась пожилая пассажирка «немца» и водитель Мицубиси. Их забрала “скорая”

По словам пресс-секретаря УПП в Харьковской области Дмитрия Гайдука, за минувшие выходные патрульные полицейские зафиксировали 1 473 вызова, поступившие на спец-линию "102".

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

Виїхали на 29 повідомлень про ДТП, 4 з яких з травмованими, також було складено 25 адмінпротоколів за керування транспортними засобами з ознаками стану сп'яніння. Було складено 993 постанови за порушення ПДР

В дальнейшем собранные материалы будут переданы в районные суды Харькова.

Агентство Телевидения Новости