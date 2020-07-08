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Харьковских полицейских подозревают в вымогательстве у наркозависимых

Харьковских полицейских подозревают в вымогательстве у наркозависимых

СБУ и ГБР проводят следственные действия в Киевском отделе полиции Харькова. Об этом стало известно из соцсетей. 

"В Киевский райотдел полиции заехали друзья из СБУ. Походу намечается внеплановая вечеринка. Улица Алчевских, 49", - написали в паблике.

В ГУНП Харьковской области подтвердили, что в отделе полиции сейчас "работают" сотрудники Службы Безопасности Украины и Государственное бюро расследований. Предварительно стало известно, что полицейских подозревают в вымогательстве у наркозависимых.

Агентство Телевидения Новости

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