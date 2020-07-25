Смертельное ДТП в Лозовой: погиб водитель мотоцикла

Сегодня днем в 12:00 на трассе Мерефа-Павлоград в поселке Катериновка Лозовского района столкнулись мотоцикл Honda и грузовик MAN: водитель байка погиб на месте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему в аварии мотоциклисту 24 года. Обстоятельства столкновения с грузовым авто под управлением 48-летнего мужчины устанавливают следователи.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости