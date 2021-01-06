В Харькове ужесточат санкции в отношении иностранцев, нарушающих ПДД

Многие иностранцы, проживающие в Харькове, очень часто нарушают правила дорожного движения на улицах города и совершенно не боятся полиции. Об этом сегодня, 6 января, заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, комментируя итоги заседания, которое накануне в Харьковской облгосадминистрации провел министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщили в пресс-служюе горсовета.

«В городе есть много автомобилей с транзитными номерами, так называемые «евробляхи». Зачастую ими управляют иностранцы, которые нарушают скоростной режим и другие правила дорожного движения и даже сбивают людей, при этом не реагируя на требования полицейских. Такие случаи происходят в городе все чаще. Мы выступаем за то, чтобы жестко наказывать водителей, которые, приехав в Харьков, начинают устанавливать свои порядки. Такого больше не будет. Я озвучил эту проблему, и министр внутренних дел поддержал нас. Было дано указание, чтобы при нарушении ПДД эти машины останавливались и ставились на штрафплощадку», - отметил Игорь Терехов.

То же самое, по его словам, будет происходить в случае гонок по улицам Харькова.

«Они снимают с машины глушители и с ревом носятся по проспектам города. Также было дано указание наказывать нарушителей, забирать машины, ставить на штрафплощадки. Почему такие жесткие меры? Потому что многие иностранные студенты занимаются не учебой, а «летают» по городу, нарушают правила движения и не несут за это никакой ответственности. Со стороны полиции должна быть проявлена воля и жесткость. Мы видим, что лед тронулся, и, думаю, что общими усилиями наведем порядок на дорогах города», - подчеркнул Игорь Терехов.

Агентство Телевидения Новости