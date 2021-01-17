Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: оба водителя задержаны

Полиция задержала водителей - участников смертельного ДТП в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло утром 16 января. Около 11:00 автомобиль «Мазда» под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектной со стороны улицы Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него въехал автомобиль КИА Optima, который двигался на запрещающий движение сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау.

В результате столкновения автомобиль КИА, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находилась женщина-пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.

Оба водителя задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчины прошли освидетельствование. Алкоголя в их крови не обнаружено.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Участники ДТП извещены о подозрении в совершении уголовного преступления.

Согласно санкции статьи задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости