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На Харьковщине задержали иностранца, который до смерти забил мужчину

На Харьковщине задержали иностранца, который до смерти забил мужчину

На Харьковщине правоохранители задержали иностранца, который до смерти забил своего знакомого из-за ссоры на бытовой почве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

21 января около 10:00 в полицию от медиков поступило сообщение о смерти 48-летнего гражданина Украины, на теле которого были телесные повреждения.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 47-летний гражданин Грузии.

Как выяснилось, вечером 20 января между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого злоумышленник стал бить потерпевшего кулаками в лицо. Полученные травмы привели к смерти мужчины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. 

В настоящее время иностранец находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

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