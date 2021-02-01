«Мой телефонный друг!». В Украине помогают людям, которые чувствуют себя одинокими

Регина Воронина - волонтёр во всеукраинском проекте поддержки одиноких людей «Мой телефонный друг». Она одна из тех, кто общается по телефону с людьми, чтобы те во время пандемии не чувствуют себя такими одинокими в изоляции. Сейчас у девушки две подопечные, которым она звонит, когда имеет свободную минутку.

Доброго дня! - Алло. - Доброго. Як ви там поживаєте? – Ой, потихонечку. Ви пробачте, що я так трішки перерву зробила, повертаюсь з роботи о 8-й, 9-й, думаю розбуджу. - Ой, я читала твою СМС-ку.

Подопечные Регины находятся в разных уголках страны. Вот эта бабушка из маленького городка на Харьковщине. Она всю жизнь проработала продавщицей цветов. Зато Регина, семья которой также занимается цветочным бизнесом, совершенно в них не разбиралась. Благодаря этому и нашли общий язык. Второй подопечной - сорок. И она учительствует. В психологической поддержке нуждаются люди разного возраста и даже если у них есть с кем пообщаться, говорит Регина, они могут чувствовать себя одинокими.

Регина Воронина, волонтер:

Я знаю, що людина на тому кінці слухавки, що зараз захоче від мене підтримку, повністю включення у те, що вона мені скаже. Ось чому мене це надихає цей проект. Ми волонтери, ми не отримуємо від цього ніяких грошей. Навіть одна із підопічних у мене питала прямим текстом, чому ви пішли у цей проект, ви молода людина. Однак я сказала, що я розумію, що вам зараз важко, і я розумію, що я можу допомогти - це для мене стимул.

По всей Украине зарегистрировалось более 6000 волонтеров. Почти половина из них - подростки. Чаще всего помощи телефонного друга нуждаются пожилые люди, лица с инвалидностью, родители многодетных семей. За полгода в проект обратилось 4000 людей. Наибольшее количество подопечных регистрируется из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья.

Елизавета Бончужна, менеджер проекту:

Я хочу навіть запевнити, що покращення не лише емоційного стану, але й загалом і такої допомоги. Тому що у нас є декілька таких цікавих історій, коли телефонна дружба переростала в якийсь інший вид допомоги. І при цьому телефонні друзі ніколи не бачились один з одним. Загалом, за правилами проекту волонтер та співрозмовник з різних регіонів.

Психолог Елена Калиниченко рассказывает, что люди, которые чувствуют себя на самом деле одинокими крайне редко обращаются за помощью. Пандемия коронавируса и самоизоляция – это чувство не создало, а обострило.

Елена Калиниченко, психолог:

Одиноким себя человек воспринимает себя тогда, когда он утрачивает доверие к миру, и когда он утрачивает связь к миру. Ведь одинокий человек, одинок в чем, он вдруг понимает, что окружающие относятся к нему кое как, что окружающие не воспринимают его всерьез, что взгляды этого человека не разделяют другие. Это может быть в любом возрасте, более того, пандемия, которая сейчас привела людей как многие считают к одиночеству - это не причина одиночества. Это просто предпосылка.

Люди чувствуют себя одинокими и действительно нуждаются в друзьях, которые будут интересоваться их жизнью, говорят психологи. Это в критические моменты может их поддержать, или даже извлечь из депрессивного состояния.

Агентство Телевидения Новости