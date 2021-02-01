Садились пьяными за руль и не пропускали "скорые": за выходные на Харьковщине произошло 36 ДТП

Следы на капоте, которые характерны для ДТП и механические повреждения автомобиля. В таком виде Ford Edge, накануне нашли полицейские во дворе неподалеку проспекта Петра Григоренка. Водитель буквально вспахал пол двора и помял металлические ограждения прежде, чем остановиться.

Человек так пытался скрыться, что даже положил вот эти оградки, отбойники

Полицейские установили, около шести часов утра 33-летний водитель «американца» будучи пьяным совершил наезд на пешехода, который в результате травм скончался на месте. Сразу после аварии водитель Ford решил спрятаться в одном из дворов. Следователями открыто уголовное производство.

А эти кадры снял видеорегистратор одной из машин на улице Героев Труда. В субботу вечером там не поделили дорогу карета скорой помощи и внедорожник. Медики как раз доставляли пострадавшего после другого ДТП, с тяжелой политравмой и многочисленными переломами.

Виктор Забашта, директор КНП "Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф"

Було вирішено доправити постраждалого до лікарні швидкої і невідкладної допомоги, але на шляху, а саме на вулиці Героїв Праці не зважаючи на те, що бригада рухалась з увімкненими світловими та звуковими сигналами, дорогою не поступився автомобіль Рендж Ровер і відбулось зіткнення

Всего за субботу и воскресенье патрульные полицейские проработали почти тысячу вызовов, поступивших на линию "102", а также составили 872 административных материала за нарушение правил дорожного движения.

Марина Кульбачная, нач.отдела связей с общественностью УПП в Харьк.обл.

Було також прийнято 36 викликів про ДТП, 6 з яких було з травмованими пасажирами або особами, які керували транспортними засобами. Також було виявлено 17 водіїв, які керували ТЗ у стані алкогольного сп’яніння

Кроме этого, в связи с ухудшением погодных условий и перепадами температур, патрульные полицейские призывают водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем.

Агентство Телевидения Новости