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02.02.2021 22:38
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Три человека пострадали в ДТП на Гагарина

Три человека пострадали в ДТП на Гагарина

Сегодня в 16:30 на проспекте Гагарина в районе пересечения с улицей Аэрофлотской столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, ЗАЗ Славута и Peugeot Expert.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 40-летний водитель DAF допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ (водителю 73 года), который от удара выехала на полосу встречного движения и врезался в Peugeot (водителю 57 лет).

В результате ДТП получили травмы водитель Славуты и два его пассажира – 27-летняя женщина и 7-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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