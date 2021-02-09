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В Китаї стався вибух у фармацевтичній лабораторії: є загиблі та поранені

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Унаслідок вибуху в лабораторії фармацевтичної компанії у північно-східній китайській провінції Ляонін загинуло двоє осіб, ще троє отримали поранення

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що вибух прогримів у місті Бенксі, де розташовані високотехнологічні компанії. “Двоє людей, які серйозно постраждали під час вибуху, померли у лікарні, попри надану їм невідкладну допомогу”, - стверджує Сіньхуа.

На місці інциденту вже триває розслідування його причин.

Источник: espreso.tv

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