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В Китаї стався вибух у фармацевтичній лабораторії: є загиблі та поранені
Унаслідок вибуху в лабораторії фармацевтичної компанії у північно-східній китайській провінції Ляонін загинуло двоє осіб, ще троє отримали поранення
Про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що вибух прогримів у місті Бенксі, де розташовані високотехнологічні компанії. “Двоє людей, які серйозно постраждали під час вибуху, померли у лікарні, попри надану їм невідкладну допомогу”, - стверджує Сіньхуа.
На місці інциденту вже триває розслідування його причин.
Источник: espreso.tv
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