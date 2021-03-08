С 8 марта Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев. На сегодня речь о туристических поездках не идет. Об этом сообщает местное издание vesty.co.il.

Сообщается, что прибытие иностранцев в Израиль сопряжено с особой процедурой и потребует предварительного одобрения. Данный режим установлен до 27 марта, после чего может корректироваться.

Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Не разрешается посадка в самолет без разрешения от этих ведомств.

Въезд разрешается на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на COVID.

В связи с предстоящими выборами (23 марта) в течение двух недель приоритет на прибытие в Израиль будет отдан гражданам страны. Иностранцам разрешается въезд на этом этапе при исключительных обстоятельствах:

супруги израильтян, которые не имеют гражданства, и обладатели вида на жительство;

пациенты;

для участия в похоронах родственника первой степени родства;

помощь родственнику первой степени родства, который находится в бедственном положении;

участие в судебном процессе;

гуманитарный случай;

прибытие делегаций, международных миссий;

новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложена.

Агентство Телевидения Новости