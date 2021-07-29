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За заместителя председателя Харьковского облсовета, пойманного на взятке, внесли почти 5 миллионов залога

За заместителя председателя Харьковского облсовета, пойманного на взятке, внесли почти 5 миллионов залога

За заместителя председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении 1 млн 50 тыс. грн взятки, внесли 4,75 млн грн залога. Это подтвердила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

«За подозреваемого вчера внесли залог», - отметила Постолюк.

Что касается второго подозреваемого - адвоката, который фигурирует в деле как пособник, то за него залог (более 700 тыс. грн) внесли еще 27 июля, сообщила пресс-секретарь САП.

Напомним, заместителя председателя Харьковского областного совета и его адвоката разоблачили на взятке 1 млн 50 тыс. грн. Деньги требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Деньги передавались четырьмя траншами, негласные следственные действия НАБУ продолжались с января.

Фигурантам объявили подозрения по ч.4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

В НАБУ 23 июля заявили, что проверяют возможную причастность к преступлению других должностных лиц облсовета, в частности, в ведомстве подтвердили, что проводились обыски в кабинете председателя облсовета и у него дома.

24 июля задержанному заместителю председателя облсовета ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 4,75 млн грн залога. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 700 тыс. грн.

По данным СМИ, задержали на взятке Андрея Малыша (от ОПЗЖ).

Агентство Телевидения Новости

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