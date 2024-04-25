За что боролись... Кто восстанавливает оккупированный Донбасс?

Первый заместитель министра угля и энергетики днр» Виталий Власов не без гордости сообщил донецким сми 22.04.24, что «четыре шахты «днр» переданы в аренду инвестору, ведется работа еще по одному предприятию». По данным пресс-службы «минугля днр», договор об аренде сроком на пять лет подписан с компанией «Импэкс-дон». Одна из шахт - „Комсомолец Донбасса“ и три шахты ГУП „Торезантрацит“. Инвестору также должна перейти шахта им. Лутугина», но по ней еще идет работа.

Инвестор, то есть, ООО «Импэкс-дон», намерен вложить в шахту «Комсомолец Донбасса» более 11,2 млрд руб, в шахты «Торезантрацита» — свыше 4,4 млрд руб. Средства направят на модернизацию производств, увеличение штата сотрудников и добычи угля. Все как бы хорошо и можна кричать «уря-уря!»

Согласно деэнеровским сми, «ООО «Импэкс-дон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2015 года. Основной вид деятельности — добыча угля и антрацита. Однако, друзья из Донецка утверждают, что есть только одна компания ООО ИМПЭКС ДОН, адрес: Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Доломановский, д. 55А офис 3-18, зарегистрирована 13.08.2015. Ей присвоены ИНН 6164048877, ОГРН 1156196053892, КПП 616401001. Основным видом ее деятельности является «торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, …всего зарегистрировано 20 видов деятельности».

Учредителем является Цвигун Владимир Дмитриевич, а директором - Цвигун Ольга Анатольевна. В компании значатся аж 7 работников. Размер уставного капитала составляет аж 50 000 рублей! И этот инвестор намеревается вложить 11,2 млрд руб только в одну шахту?

Удивляться не следует. Дончане утверждают, за «Импэкс-дон» стоит Курченко и сын бегло президента Януковича - «Саша-стоматолог».

Теперь все становится понятным. путин не тратит бюджетные деньги на восстановление разрушенного российской армией Донбасса, а принуждает беглых донецких бизнесменов вкладывать свои деньги. Ведь в россии им не дают развивать бизнес. Только куда теперь девать лозунг бывшего «главы днр» Александра Захарченко: «Построим республику без олигархов»? Никто даже не сомневается, что все, что делала россия на Донбассе с 2014 года было обманом, который продолжается и сейчас.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1746

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