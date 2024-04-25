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У Львові ДБР затримало військового, який за хабар обіцяв домовитись про влаштування мобілізованого у тилову частину

У Львові ДБР затримало військового, який за хабар обіцяв домовитись про влаштування мобілізованого у тилову частину

● Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині. Він вимагав у мобілізованого $3 000 за допомогу в переведенні його у тилову частину.

● Чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину. Той запевнив, що за $3 000 може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій.

● Правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4344

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