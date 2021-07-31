На Сумской трассе перевернулся автомобиль

Сегодня около 10:30 на трассе в Богодуховском районе (поселок Сазоно-Балановка) перевернулся автомобиль Daewoo Lanos.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

За рулем была 47-летняя женщина, допустившая съезд автомобиля в кювет и опрокидывание авто.

В машине находился 49-летний муж женщины, который также обошелся без медпомощи.

На водителя Daewoo был составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости