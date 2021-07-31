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На Сумской трассе перевернулся автомобиль
Сегодня около 10:30 на трассе в Богодуховском районе (поселок Сазоно-Балановка) перевернулся автомобиль Daewoo Lanos.
Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.
За рулем была 47-летняя женщина, допустившая съезд автомобиля в кювет и опрокидывание авто.
В машине находился 49-летний муж женщины, который также обошелся без медпомощи.
На водителя Daewoo был составлен протокол по ст.124 КУоАП.
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