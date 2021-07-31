Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:00
Просмотров: 35

На Сумской трассе перевернулся автомобиль

На Сумской трассе перевернулся автомобиль

Сегодня около 10:30 на трассе в Богодуховском районе (поселок Сазоно-Балановка) перевернулся автомобиль Daewoo Lanos.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

За рулем была 47-летняя женщина, допустившая съезд автомобиля в кювет и опрокидывание авто.

В машине находился 49-летний муж женщины, который также обошелся без медпомощи.

На водителя Daewoo был составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 