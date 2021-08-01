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Турция в огне: туристов эвакуируют из отелей, спасатели локализовали более ста пожаров

Турция в огне: туристов эвакуируют из отелей, спасатели локализовали более ста пожаров

Турция эвакуировала туристов с пляжей на юго-западе страны, где свирепствуют лесные пожары, которые уже угрожают гостиницам и домам.

По информации местных СМИ, чтобы защитить отдыхающих, используют судна береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.

В курортном городе Бодрум эвакуировали туристов из трех пятизвездочных отелей.

Отмечается, что пожары, которые продолжаются со среды, унесли жизни шести человек.

Всего обнаружено около сотни очагов пожаров вблизи курортов и поселков на побережье Средиземного и Эгейского морей. По словам властей, все пожары, кроме 10, сейчас под контролем.

Напомним, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции, в частности, провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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