Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:02
Просмотров: 58

Пожар в Изюмском районе: в огне погиб 78-летний дедушка

Пожар в Изюмском районе: в огне погиб 78-летний дедушка

Накануне вечером на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме, что находится в селе Загрызово Изюмского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей горел жилой дом на общей площади около 100 кв.м. В результате пожара погиб 78-летний владелец дома.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 