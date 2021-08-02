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Пожар в Изюмском районе: в огне погиб 78-летний дедушка
Накануне вечером на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме, что находится в селе Загрызово Изюмского района.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей горел жилой дом на общей площади около 100 кв.м. В результате пожара погиб 78-летний владелец дома.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.
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