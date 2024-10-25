В нас є більша проблема з Північною Кореєю, аніж солдати КНДР в росії
А, вірніше, це неспроможність Заходу блокувати виробництво не тільки російських, а й північнокорейських ракет, - із західних компонентів.
Просто не хочеться це називати небажанням по-справжньому застосувати санкції.
В ракеті KN-23/24, яку збили 7 вересня в Полтавській області, знайшли елементи виробництва 9 західних компаній.
Серед них:
● американська Analog Devices;
● Broadcom, теж базується в США;
● голландська NXP Semiconductors;
● швейцарська TRACO Electronic AG;
● британська XP Power.
▶ ️В ракетах знайдені «чіпи», без яких вони не змогли б взагалі злітати.
Це ключові елементи систем навігації та комунікації.
Всі вони заборонені для експорту до росії та КНДР.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/62670