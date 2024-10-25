В нас є більша проблема з Північною Кореєю, аніж солдати КНДР в росії

А, вірніше, це неспроможність Заходу блокувати виробництво не тільки російських, а й північнокорейських ракет, - із західних компонентів.

Просто не хочеться це називати небажанням по-справжньому застосувати санкції.

В ракеті KN-23/24, яку збили 7 вересня в Полтавській області, знайшли елементи виробництва 9 західних компаній.

Серед них:

● американська Analog Devices;

● Broadcom, теж базується в США;

● голландська NXP Semiconductors;

● швейцарська TRACO Electronic AG;

● британська XP Power.

▶ ️В ракетах знайдені «чіпи», без яких вони не змогли б взагалі злітати.

Це ключові елементи систем навігації та комунікації.

Всі вони заборонені для експорту до росії та КНДР.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/62670

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