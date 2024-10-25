36 «шахедів» було збито над Україною цієї ночі

У ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23:00 24 жовтня) противник атакував 63 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється, – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости