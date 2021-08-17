Удерживали и эксплуатировали нарко- и алкозависимых в реабилитационном центре: пятерых подозреваемых взяли под стражу

Незаконно удерживали и заставляли работать - именно в этом правоохранители подозревают пятерых человек.

Прокурор Роман Яровой сообщает, подозреваемые создали реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых, но вместо помощи людям начали использовать их для собственных нужд.

Мужчина говорит, с родственников пациентов в центре брали деньги за лечение родных и уверяли, что помогут их близким вернуться к нормальной жизни. Известно о 11 пострадавших.

Сегодня прокурор заявил в Киевский суд ходатайство, чтобы подозреваемых взяли под стражу.

Роман Яровой, прокурор

В ході досудового розслідування встановлено такі ризики: як можливість переховування з урахуванням тяжкості покарання санкціями статі, якими повідомлено про підозру. Також можливість впливу на свідків та потерпілих у даному кримінальному проваджені враховуючи всі анкетні відомості.

Защитник уверен, задержанные мужчины не виновны, ведь они действительно хотели помогать зависимым людям и делали все, чтобы вернуть их к нормальному образу жизни.

Игорь Эйсмонт, защитник

Ребята - каждый бывший зависимый. У одного была одна зависимость, у другого вторая и они создали общины, в которых решили помогать таким как они зависимым.

Максим в одном из реабилитационных центров находился в течение двух лет. Мужчина говорит, в заведение его привели родственники, но реабилитация проходила добровольно.

Реабилитация проходила по плану, расписан план, который ты должен выполнять каждый день. Это, конечно же, подъем, уборка, завтраки, чтение библии. Это занятие, где преподаватели тебя учат, советуют, как тебе надо поступать, что нужно делать. Я мог выходить, когда хотел, я мог гулять, мы ездим в церковь, очень много мероприятий. Никто меня лично не удерживал.

Теперь суд избрал для всех подозреваемых круглосуточный домашний арест.





Агентство Телевидения Новости