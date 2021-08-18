Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:53
Просмотров: 61

В Изюмском районе легковушка врезалась в Камаз: водитель погиб, его жена и двое детей – в больнице

В Изюмском районе легковушка врезалась в Камаз: водитель погиб, его жена и двое детей – в больнице

Накануне в 21:05 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе (поселок Вишневая) в Камаз врезался Opel Kadett: водитель легкового авто погиб, его жена и двое детей госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 29-летний водитель Opel, двигаясь из Харькова в направлении Изюма, не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик.

Водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте. Его жена и двое детей с травмами средней тяжести были доставлены в больницу Харькова. Одному из детей 7 лет, другому – 10 месяцев.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 