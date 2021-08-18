В Изюмском районе легковушка врезалась в Камаз: водитель погиб, его жена и двое детей – в больнице

Накануне в 21:05 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе (поселок Вишневая) в Камаз врезался Opel Kadett: водитель легкового авто погиб, его жена и двое детей госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 29-летний водитель Opel, двигаясь из Харькова в направлении Изюма, не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик.

Водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте. Его жена и двое детей с травмами средней тяжести были доставлены в больницу Харькова. Одному из детей 7 лет, другому – 10 месяцев.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости