Скончался водитель фургона, пострадавший в ДТП на Карповском спуске

Авария на улице Большой Панасовской произошла сегодня в 12:30. У фургона ТАТА, двигавшегося по спуску, опрокинулась кабина – грузовик выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ 2102.

Водитель и пассажиры легкового авто не пострадали. Водителя фургона зажало в кабине и извлекать его пришлось спасателям. Пострадавшего передали медикам.

От полученных травм 56-летний мужчина, управлявший фургоном, скончался в больнице, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости