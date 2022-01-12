Смертельное ДТП: 3 людей погибло, а двое детей оказались в больнице

Смертельная авария с участием автомобиля Kia и такси Toyota произошла сегодня утром на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Черкасская Лозовая. В результате лобового столкновения такси просто вылетело с дороги и застряло на отбойнике, а разбитый автомобиль Kia остался стоять посреди дороги. Момент аварии Сергей видел своими глазами, остановился неподалеку и именно в этот момент автомобили и столкнулись. Он же вызвал скорую и полицию.

Сергей

Машину откинуло, Камри развернуло, откинуло на бортик, Kia просто развернуло. Судя по моему спидометру Камри ехало около 80 километров та была на встречу тоже примерно где-то также.

За рулем Kia был 34-летний мужчина. В полиции сообщили, что именно он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ехавшим во встречном направлении такси.

Анна Третьякова, инспектор ГУНП в Харьковской области

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харк. обл. Відомомсті про подію внесені до єдиного реєстру досудових розлідуань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху або експлутація транспорту особами, які керують транспортними засобами.

В такси ехала целая семья, отец с матерью и двое маленьких детишек. Мальчик и девочка – двух и трех лет – получили серьезные травмы, ведь ехали не в специальных креслах. Их немедленно госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. Сейчас они находятся в реанимации, а врачи продолжают бороться за их жизнь.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

І були два потерпівших дітей: дівчинка 3 років і хлопчик 2 років. Дітки важкі, вони оглянуті бригадою екстреною медичною допомогою, діставлені в лікарню швидкої допомоги з діагнозами закрита черепно-мозкова травма, скелетними травмами та саднами.

Все взрослые – оба водителя и пассажирка такси – погибли мгновенно. Из изуродованного автомобиля их тела пришлось доставать спасателям.

Дмитрий Чайка, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

За допомогою спецінструментів вирізати тіла загиблих з автомобіля Toyota. Наші підрозділи знаходяться там на чергувані ждуть висновків слідчо-оперативної групи щоб деблокувати ще одне тіло, одного загиблого з машини. Усі загиблі були затиснуті уламками понівечених конструкцій, тому дістати їх без застосування спеціального обладнання було не можливо.

В службе такси сообщили: погибшего мужчину звали Александром. Работать в их компании он начал в декабре прошлого года, но его стаж водителя уже около 10 лет. Сегодня мужчина на служебном автомобиле вез свою семью по делам, а потом должен был ехать на работу – проходить технический осмотр и начинать принимать заказы.

Руслан Сайфулин, руководитель службы такси «30-40»

Мы, как компания 30-40 окажем финансовую помощь в ритуальных услугах, ну и захоронение погибших супругов. А также окажем медицинскую, финансовую помощь в плане медицинской помощи детям.

В прокуратуре сообщили, что водитель Kia неоднократно нарушал правила дорожного движения и садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко говорит: осенью прошлого года сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол, так как он хранил у себя наркотические вещества. Также сотрудники полиции рассматривали версию, что привести к ДТП могло некачественное дорожное покрытие.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры в Харьковской обл.

Наразі не встановлено на цій ділянці дорозі, якихось пошкоджень асфальту через що могло статись ДТП, то попередньо ми кажемо, що скоріш за все водій Кіа не впорався з керуванням або ж нехтуючи правилами дорожнього руху виїхав на зустріну смугу та здійснив зіткнення.

Уже открыто уголовное производство: в ходе следствия правоохранители должны установить был ли мужчина в нетрезвом состоянии во время этой аварии.





Агентство Телевидения Новости