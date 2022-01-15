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Выборы на Донбассе решили не проводить

Центральная избирательная комиссия получила ответ от Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения 27 марта 2022 первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов, сообщает пресс-служба ЦИК.

«В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Причиной этого называется невозможность обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время проведения местных выборов.

«Областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году ЦИК объявила, что местные выборы 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Донбасса проводить не будут.

Местные выборы не могут провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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