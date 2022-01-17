Разбойное нападение на Харьковщине: мужчина с оружием ограбил АЗС

Полиция устанавливает обстоятельства разбойного нападения на автозаправочную станцию ​​ в селе Куриловка Купянского района Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, неизвестный в балаклаве под угрозой применения оружия завладел кассой, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся.

Сообщение о происшествии на автозаправочной станции поступило в полицию 16 января в 19:40.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 7 до 12 лишений свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, злоумышленника разыскивают.

Агентство Телевидения Новости