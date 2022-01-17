Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:10
Просмотров: 106

Разбойное нападение на Харьковщине: мужчина с оружием ограбил АЗС

Разбойное нападение на Харьковщине: мужчина с оружием ограбил АЗС

Полиция устанавливает обстоятельства разбойного нападения на автозаправочную станцию ​​ в селе Куриловка Купянского района Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, неизвестный в балаклаве под угрозой применения оружия завладел кассой, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся.

Сообщение о происшествии на автозаправочной станции поступило в полицию 16 января в 19:40.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 7 до 12 лишений свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, злоумышленника разыскивают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 