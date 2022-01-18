Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:09
Просмотров: 159

В Чугуевском районе столкнулись два автобуса: 6 человек получили травмы

В Чугуевском районе столкнулись два автобуса: 6 человек получили травмы

Столкновение двух автобусов произошло 18 января около в 08:10 в селе Терново Чугуевского района. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров автобуса БАЗ.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса БАЗ не выдержал безопасную скорость и дистанцию ​​и допустил столкновение с двигавшимся впереди автобусом ПАЗ, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Троим из шести пострадавших потребовалась госпитализация: пассажиры автобуса были доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу.

Всего в автобусе БАЗ находился 31 пассажир, во втором автобусе пассажиров не было. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского РУП. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

В Чугуевском районе столкнулись два автобуса: 6 человек получили травмы

В Чугуевском районе столкнулись два автобуса: 6 человек получили травмы

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 