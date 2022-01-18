В Чугуевском районе столкнулись два автобуса: 6 человек получили травмы

Столкновение двух автобусов произошло 18 января около в 08:10 в селе Терново Чугуевского района. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров автобуса БАЗ.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса БАЗ не выдержал безопасную скорость и дистанцию ​​и допустил столкновение с двигавшимся впереди автобусом ПАЗ, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Троим из шести пострадавших потребовалась госпитализация: пассажиры автобуса были доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу.

Всего в автобусе БАЗ находился 31 пассажир, во втором автобусе пассажиров не было. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского РУП. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

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