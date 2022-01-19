Во время Крещенского купания под Киевом утонул мужчина

19 января около 12:30 в ГСЧС Фастовского района поступило сообщение о том, что на водоеме в поселке Крушинка во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

К поискам привлекались спасатели Главного управления ГСЧС в Киевской области в составе 7 человек и 1 единица техники. Дополнительно на место происшествия была направлена ​​водолазная группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в составе 5 человек.

Около15:00 тело мужчины было извлечено из воды и передано работникам Нацполиции. Погибшему 53 года.

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