В Харьковской области двое российских военных пришли в полицию просить горючее для техники

В райотдел полиции в Шевченково в Купянском районе Харьковской области пришли двое российских военных и попросили дизельное топливо. Правоохранители их задержали.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

«Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы в них уже никогда ничего не глохло. И приняли», – написала она.

Также Генпрокурор обнародовала документы одного из задержанных. Согласно данным, указанным в них, один из задержанных — Константин Чуклин из Воронежской области России.

Агентство Телевидения Новости