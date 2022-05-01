В Борівському районі збільшилася кількість окупантів та ворожої техніки

Станом на 1 травня Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військовими.

Кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом зростає. Найбільше їх зосереджується у південно-східній та східній частинах громади. Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів.

Як і раніше, в громаді немає електроенергії, водопостачання, мобільного зв’язку, інтернету, готівки. У деяких населених пунктах відсутнє також газопостачання.

Працюють кілька продуктових магазинів та аптек.

Деякі найнеобхідніші ліки також можна отримати у Борівській центральній лікарні. Тут запас медичних препаратів поповнювали перед окупацією. Станом на 10.04.2022 року лікарня була забезпечена інсуліном щонайменше на 2 місяці, а також ліками для нормалізації тиску та серцевими препаратами.

Місцева влада, працюючи дистанційно, не полишає спроб знайти можливості доставити гуманітарну допомогу в громаду, а також домогтися організації зелених коридорів для евакуації населення. Проте окупанти не дають такої можливості.

Агентство Телевидения Новости