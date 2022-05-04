Повертатися до звільнених населених пунктів поки що не можна – окупанти мінували селища

За минулу добу окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із РСЗВ та артилерії.

По області окупанти обстрілювали Руську Лозову, Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв, Барвінкове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу – 8 поранених та 1 загиблий у Донецькій громаді.

«Інтенсивність обстрілів зменшилася, але щоб мінімізувати втрати серед цивільних – маємо бути дисциплінованими. Не ігноруйте сигнали тривоги, це наша з вами безпека!», наголосив Олег Синєгубов.

«Крім того, коли ЗСУ звільняють території, фіксуємо велику кількість мінувань на підходах до селищ, приватних будинках. Звертаємося до місцевих: за можливості не їдьте одразу на звільнені території, дочекайтеся дозволу Збройних Сил та ДСНС.

Попри обстріли, відновлюємо критичну інфраструктуру. Вчора знову окупанти пошкодили магістральний газопровід. Наші аварійні бригади працювали більше 12 годин. Тисячі помешкань залишилися без газу в Дергачівському районі, також працюють комунальники».

Агентство Телевидения Новости