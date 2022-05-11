«Партії Шарія» в Харківській міській раді більше немає

Фракцію «Партія Шарія» в харківській міськраді розпустили. Офіційно – через нестачу депутатів. Про розпуск фракції під час сесії міськради повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Вследствие смерти депутата Харьковского горсовета Сергея Светличного, который входил во фракцию партии Шария, численность этой фракции составляет меньше пяти депутатов. В соответствии с ч. 7 ст. 57 регламента Харьковского горсовета 8 созыва деятельность фракции партии Шария считается прекращенной”,– відзначив Терехов.

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