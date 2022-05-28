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Терміново потрібна допомога 9-річній Поліні, яка постраждала під час обстрілу Павлового Поля

Терміново потрібна допомога 9-річній Поліні, яка постраждала під час обстрілу Павлового Поля

26 травня окупанти вчергове обстріляли Харків. За попередніми даними поліції, гатили з гаубиць. В результаті 8 людей загинули – серед вбитих рашистами 5-місячна дитина з батьком.

17 цивільних отримали поранення – серед травмованих 9-річна дівчинка, яка зараз знаходиться під наглядом медиків в лікарні невідкладної медичної допомоги.

Постраждалу дівчинку звуть Поліна та їй терміново потрібна допомога: уламками дитині роздробило плечовий суглоб, а також пошкодило артерію. Дитину прооперували, але лікарі рекомендують операцію за кордоном. Друзі родини почали збирати гроші на лікування та просять допомогти.

Стан дитини залишається важким.

Карта мами для допомоги: 4731219612823843 Харченко Маргарита

Агентство Телевидения Новости

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