Зеленський відвідав передову на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» – сказав Президент.

Також під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу!, – наголосив Володимир Зеленський

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