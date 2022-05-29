Зеленський відвідав передову на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.
Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.
Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.
«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» – сказав Президент.
Також під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.
Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу!, – наголосив Володимир Зеленський