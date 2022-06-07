Артилеристи Нацгвардії продовжують нищити окупантів (відео)

Гвардійці знищили БМП, танк і взвод живої сили противника на Донеччині. Крім того, артилеристи вивели з ладу ще 7 одиниць бойової техніки окупантів

«Ворог, що невпинно намагається взяти під контроль шматочок української землі цього, разу змушений був ховатися по кущам, однак це їх не врятувало. Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у схованки з окупантом та цього разу «знайшла» близько одного взводу окупантів, а також 8 одиниць бойової техніки, 7 з яких були виведені з ладу, а одна більше ніколи не зможе спричинити біль український землі», йдеться в повідомленні Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ.





Агентство Телевидения Новости