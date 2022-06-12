8-річний хлопчик з Лозової загубився у Харкові: поліцейські повернули дитину батькам

Напередодні вдень до відділу поліції № 2 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна знаходиться хлопчик без супроводу дорослих.

Як з’ясувалося, до Харкова дитина приїхала з міста Лозова разом з дядьком.

Хлопець розповів, що загубив родича та вийшов на зупинці міського транспорту.

Однак, куди йти далі він не знав.

Поліцейські швидко встановили матір хлопчика та відразу сповістили її про місцезнаходження сина. 27-річна жінка приїхала до Харкова та забрала дитину.

Агентство Телевидения Новости