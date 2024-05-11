Новини однією строкою

● «Ядерные учения» путина и Лукашенко стали часть подготовки к сегодняшнему российскому наступлению в Харьковской области, а на ночных посиделках путина и Лукашенко определялась функция Беларуси в этой военной операции. В ближайшее время мы узнаем, какую роль Кремль отвел своему союзнику. - Alexander Friedman

● Борис Писториус: Германия купит для Украины три пусковые установки M142 HIMARS из запасов США.

● Швеція виділить майже 30 млн євро на обороноздатність України.

● Генштаб Польши: Польша больше не занимается эксплуатацией ЗРК «С-200». У нас больше нет этих зенитно-ракетных комплексов.

● Помощник министра обороны США по вопросам космической политики подтвердил агентству Bloomberg, что им удалось успешно противодействовать незаконному использованию россией терминалов Starlink, приобретенных на черном рынке.

● Из интервью Colby Badhwar с CEO канадской компании Roshel, которая производит MRAP Senator:

— На заводах Roshel в Онтарио работает более двухсот украинских беженцев.

— Компания отгрузила Украине уже более тысячи MRAP Senator.

— Компания планирует расширяться и строить заводы в США и Европе, в том числе и в Украине. Тут уже есть их ремонтная база.

— Они находятся на завершальной планирования локализации данных MRAP в Украине.

● США провели навчальне розгортання ударної ракетної системи Mk.70 PDS у Балтиці. Розгортання відбулося в рамках навчань з оперативного розгортання системи у будь-якому куточку світу з використання транспортної авіації.

● Польша задумала строить траншеи и бункеры на границе с россией.

● Вьетнамская компания Petrovietnam сообщила об открытии двух новых нефтяных и газовых месторождений Rong и Bunga Aster. По предварительным данным, Bunga Aster позволит добывать около 2100 баррелей в сутки. Rong увеличит государственные запасы нефти на 16,5 млн баррелей.

● В случае вооруженного конфликта между россией и НАТО войскам Североатлантического альянса необходимо будет «нейтрализовать» Калининград, заявил экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

● Войска Литвы могли бы вести тренировки в Украине в составе западной коалиции при поддержки систем ПВО — глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

● Обвинившая Байдена в сексуальном насилии американка сбежала в россию.

● россия выводит пограничников из Карабаха и Еревана после переговоров путина и Пашиняна.

● С НПЗ на юге россии начали массово увольняться сотрудники.

● Представлявшие на параде Победы ВДВ и МЧС командиры не стали отдавать честь путину при личной встрече - не по уставу.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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