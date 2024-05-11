По поводу “наступления” на Харьков

О “наступлении” на Харьков российская пропаганда распространяет ИПСО с начала 2024 года и особо интенсивно с конца февраля – начала марта.

С этого же периода, умные люди, а не истерящие говорящие головы разъясняли последовательно и с расстановкой, почему у российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова, но они будут продолжать тактику ударов по городу и особенно – приграничной зоне, а так же предпринимать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в приграничную зону.

За прошедшие месяцы только я дал не просто несколько, а наверное более сотни интервью по теме “ харьковского наступления” не просто разъясняя, а буквально разжёвывая, что будет происходить, с чего начнётся и как на это реагировать. И после того, как, казалось бы, на каждой информационной площадке, которую только можно было охватить, как только стало происходить то, о чём предупреждали, причём, не больше, не меньше, стала возникать истерия.

Особо в этом плане продолжают радовать журналисты, причём те же, которым я, как пингвинам в клюв вкладывал последовательность событий и ограниченность возможностей РОВ, но которые мне сейчас звонят (не пишут в WhatsApp, а именно звонят) и спрашивают: Александр, началось наступление на Харьков, да???

Серьёзно?

Сейчас всё происходит именно так, как и предвиделось. Не больше, не меньше.

Хотите услышать мои комментарии по этому поводу – читайте посты месячной давности. Забиваете в поиске словосочетание “наступление на Харьков” и вперёд.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21670

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