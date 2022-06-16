За державну зраду затримано колишнього правоохоронця з Харкова

Працівники ДБР викрили колишнього правоохоронця, який у березні добровільно почав співпрацювати з представниками збройних формувань агресора.

У тимчасово окупованому селищі Шевченкове Куп’янського району він агітував громадян України вступати до лав так званої місцевої окупаційної поліції. Також допомагав російським військовим відновлювати та ремонтувати їхню техніку.

За деякий час він повернувся на підконтрольну територію України і почав переховуватися по селах Харківської області.

У одному з таких сіл його і затримали.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости