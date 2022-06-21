Внаслідок чергового обстрілу Харківщини загинула 8-річна дівчинка

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 червня 2022 року близько 12:30 російські військовослужбовці обстріляли селища Безруки Харківського району.

Внаслідок обстрілу країни-агресора загинула 8-річна дівчинка, яка в той час перебувала на подвір‘ї будинку. Її родичка отримала поранення.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости