Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:43
Просмотров: 60

Зранку окупанти двічі обстріляли Золочів: одна людина загинула

Зранку окупанти двічі обстріляли Золочів: одна людина загинула

Внаслідок другого обстрілу селища Золочів о 9:35 загинула одна людина.

Про це повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

“О 5:30 з артилерії обстріляли селище Золочів. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Жертв не було. О 9:35 знову обстріл Золочева. Одна людина загинула. Це 79-річна жінка. Загибла була на вулиці під час обстрілу”, — розповів голова громади.

Як зазначив Віктор Коваленко, через обстріли пошкоджені газо- та електромережі. Нині фахівці усувають наслідки. Подати газ і світло планують протягом дня. Об 11 стався повторний обстріл

Загалом за два обстріли пошкоджено і зруйновано 12 будинків. За перший обстріл — три, за другий — спочатку п’ять, потім ще чотири. Станом на 11:50 обстріл припинився, повідомив Віктор Коваленко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 