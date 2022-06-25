Зранку окупанти двічі обстріляли Золочів: одна людина загинула

Внаслідок другого обстрілу селища Золочів о 9:35 загинула одна людина.

Про це повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

“О 5:30 з артилерії обстріляли селище Золочів. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Жертв не було. О 9:35 знову обстріл Золочева. Одна людина загинула. Це 79-річна жінка. Загибла була на вулиці під час обстрілу”, — розповів голова громади.

Як зазначив Віктор Коваленко, через обстріли пошкоджені газо- та електромережі. Нині фахівці усувають наслідки. Подати газ і світло планують протягом дня. Об 11 стався повторний обстріл

Загалом за два обстріли пошкоджено і зруйновано 12 будинків. За перший обстріл — три, за другий — спочатку п’ять, потім ще чотири. Станом на 11:50 обстріл припинився, повідомив Віктор Коваленко.

Агентство Телевидения Новости