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На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 липня. 130 доба війни.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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