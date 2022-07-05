У Харкові знову розбомбили школу

О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної війської інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає, повіломляє ХОВА

Протягом минулої доби ворог із артилерії та РЗСВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка.

За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових.

В районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина.

Наші захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратам.

Агентство Телевидения Новости