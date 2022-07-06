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В Харкові чоловік зарізав 72-річного батька

В Харкові чоловік зарізав 72-річного батька

4 липня батько та син, перебуваючи вдома, у квартирі в Основ’янському районі Харкова, посварились.

Син схопив ніж та наніс 72-річному батьку два удари, які стали смертельними для потерпілого, повідомляє прокуратура Харківської області.

Сусіди почули крики та викликали поліцію. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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