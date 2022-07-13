Патрульні виявили фальшиве свідоцтво про реєстрацію автомобіля

Сьогодні вдень на проспекті Олександрівському поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк, виготовлений не друкарським шляхом. Також в автомобіля була частково пошкоджена маркувальна табличка з VIN номером, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

В патрульній поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости